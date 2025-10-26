Eyüpspor'da Lucas Claro, ameliyat oldu

- Eyüpspor, Trabzonspor maçında sakatlanan savunma oyuncusu Luccas Claro'nun ameliyat edildiğini duyurdu.
- Claro'nun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık ve fibula kemiğinde kırık olduğu belirtildi.
- Ameliyat, kulüp doktoru Dr. Arda Çınar tarafından başarıyla gerçekleştirildi ve rehabilitasyon süreci yakından izlenecek.
Eyüpspor, dün Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro'nun ameliyat edildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luccas Claro, dün geçirdiği sakatlığın ardından bugün sponsor hastanemizde kulüp doktorumuz Dr. Arda Çınar tarafından başarıyla ameliyat edilmiştir. Rehabilitasyon süreci kulüp sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
EYÜPSPOR SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI
Claro'nun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilmişti.