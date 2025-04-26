Eyüpspor'dan Galatasaray maçı için dev prim!

İHA

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Eyüpspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Eflatun-sarılılarda yönetimin, zorlu karşılaşma için dev prim sözü verdiği öğrenildi.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, yoğun tempoda geçen antrenmanı taktik ve şut çalışmaları ile tamamladı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.