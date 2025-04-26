Eyüpspor'dan Galatasaray maçı için dev prim!

İHA
Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Eyüpspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Eflatun-sarılılarda yönetimin, zorlu karşılaşma için dev prim sözü verdiği öğrenildi.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, yoğun tempoda geçen antrenmanı taktik ve şut çalışmaları ile tamamladı.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış