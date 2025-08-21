Eyüpspor'dan stat açıklaması

2 haftası geride kalan 2025-2026 Süper Lig sezonunda henüz puanla tanışamayan Eyüpspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yeni sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayan ve iç saha maçlarını Pendik Stadyumu'nda oynayan İstanbul temsilcisinden bir açıklama geldi.

Eflatun-sarılılar, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

"UNUTULMAZ ANLARA İMZA ATMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz.