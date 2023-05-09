Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş itirafları Beşiktaş'ın eski futbolcusu Fabrice N'Sakala, Aboubakara'a övgüde bulundu. Savunma oyuncusu, "Aboubakar ile birlikte oynarsanız anlarsınız, çok iyi bir futbolcu. Santrfor pozisyonunda onu Lewandowski ile kıyaslayabilirsiniz" dedi.

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılan Demokratik Kongolu futbolcu Fabrice N'Sakala çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a röpörtaj veren ve kulüpsüz durumda bulunan sol bek oyuncusu siyah-beyazlı takımdaki kariyeri hakkında konuştu.

"Avrupa'da kadro dışı kalınca antrenman yapabiliyorsun"

Beşiktaş'tan ayrılığı hakkında konuşan N'Sakala, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Başlangıçta 'Trabzonspor ile ilgili bir fotoğrafı beğendiğin için' dediler. İşler daha da kötüleşti. Avrupa'da kadro dışı kalınca antrenman yapabiliyorsun, Türkiye'de böyle değil."

"Aboubakar'ı Lewandowski ile kıyaslayabilirsiniz"

Beşiktaş'a geri dönen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'a övgü yağdıran Kongolu oyuncu, şunları dedi:

"Aboubakar ile birlikte oynarsanız anlarsınız, çok iyi bir futbolcu. Santrfor pozisyonunda onu Lewandowski ile kıyaslayabilirsiniz."

"Batshuayi, Aboubakar kadar profesyonel değildi"

Son olarak takımdaki ikinci sezonunda yaşanan başarısızlığa değinen N'Sakala, şu sözleri sarf etti: