Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş itirafları

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılan Demokratik Kongolu futbolcu Fabrice N'Sakala çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a röpörtaj veren ve kulüpsüz durumda bulunan sol bek oyuncusu siyah-beyazlı takımdaki kariyeri hakkında konuştu.

Beşiktaş'tan ayrılığı hakkında konuşan N'Sakala, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'a geri dönen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'a övgü yağdıran Kongolu oyuncu, şunları dedi:

Son olarak takımdaki ikinci sezonunda yaşanan başarısızlığa değinen N'Sakala, şu sözleri sarf etti:

"Biz bir takımdık, egomuz yoktu. Kulüp her şeyi kontrol etmek istedi ama her şey yolundaydı. Batshuayi ve Pjanic gibi oyuncular gelince, artık takımda ego da vardı. Batshuayi, 'Hadi çocuklar ekstra çalışalım' diyen Aboubakar'dan farklıydı. Gençti ve Aboubakar kadar profesyonel değildi. Bu da her şeyi değiştirdi."