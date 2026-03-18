Fas'a şampiyonluğu getiren itiraz dilekçesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi çıktı

Afrika Uluslar Kupası'nda bu yıl düzenlenen turnuvanın şampiyonu değişti. Afrika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fas'ın itirazının kabul edildiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada Senegal'in hükmen mağlup sayıldığı ve finalin Fas lehine 3-0 sonuçlandığı belirtildi.

Yaşananların ardından ise ortaya ilginç bir detay çıktı.

Buna göre Fas, yaptığı itirazda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa finalini örnek gösterdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDAKİ KUPA FİNALİNİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan haberde Fas'ın yaptığı itirazda örnek verdiği maçlar paylaşıldı.

Haberde Fas'ın 2 maçı örnek gösterdiği, bunlardan ilkinin 2018/19 sezonunda CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki Wydad - Esperance Tunis finalinin, ikincisinin ise 2024'teki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin olduğu belirtildi.

CAF Şampiyonlar Ligi finalinde Fas ekibi Wydad, 2024'teki Süper Kupa'da ise Fenerbahçe sahadan protesto amacıyla çekilmişti.

NE OLMUŞTU?

Afrika Uluslar Kupası finalinde maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı penaltıyı Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.

SENEGAL, CAS'A TAŞIYACAK

Senegal, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun el değiştirerek Fas'a verilmesi kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağını açıkladı.

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) verdiği kararın haksız ve kabul edilemez olduğu, Afrika futbolunu itibarsızlaştırdığı savunuldu.

Açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kararının kınandığı vurgulanarak, "Federasyon, Senegal futbolunun çıkarlarını savunmak için en kısa sürede Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacaktır." denildi.