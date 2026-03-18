Fatih Tekke, Arseniy Batagov'un son durumunu açıkladı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞI BELLİYDİ"

Fatih Tekke, "Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda. Oyun asla, "Biz yeneriz"i kabul etmiyor asla. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da bizi etkiledi. Onların olmaması ciddi eksik. Her şeye rağmen bugün kazandığımız için mutluyuz." dedi.

G.SARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray ile oynayacakları maça Arseniy Batagov'un yetişip yetişmeyeceği sorulan bordo-mavili teknik adam, "Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor görünüyor." dedi.

CHRIST OULAI

Fatih Tekke, Christ Oulai'nin Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesiyle ilgili, "Christ genç oyuncu, duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli eksik. Baskıyı kırmada bizim için çok değerli ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. 4 isimden 1 kişi cezalı oldu. Çok zor bir maça hazırlanacağız. Christ bizim için çok değerli, ele avuca sığmıyor ama dikkat etmesi lazım. Tam göremedim açıkçası, itirazsa onun hatası ama oluyor, onun hatası. Christ yoksa başka alternatiflerimizi değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

GALİBİYET SERİSİ

Fatih Tekke, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi için, "Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz, sakatlarımız oluyor. Üretkenlik düşük olunca maçlar kolay geçmiyor. 5'te 5 değerli ama maç maç gideceğiz. Dinleneceğiz ve Galatasaray maçı var. Sonrasında zorlu maçlarımız var. Eksiklerimiz var Batagov ve Oulai gibi ama şu ana kadar nasıl mücadele ettiysek öyle mücadele etmeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

"ÜRETEMEDİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, galibiyeti geçtiğimiz günlerde vefat eden Orhan Kaynak'ın ailesine ve Trabzonspor taraftarına hediye etti.

Zor bir maçtan değerli bir galibiyetle ayrıldıklarının altını çizen Tekke, "Topun bizde olduğu ama üretemediğimiz bir maç oldu. Duran toplarda etkiliydik. Eksik ve sakatları düşününce değerli bir 3 puan aldık. Şimdi dinlenme vakti. Ligin en zor periyoduna gireceğiz. Umarım orayı da iyi şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Maçta sarı kart görerek Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşen ve mücadelenin ardından duygusal anlar yaşayan Oulai'yle ilgili de konuşan Fatih Tekke, "Oulai sadece bir kart için duygusallaşmadı. Onun oynamayacak olması bizim için tabii ki olumsuz. Çok değerli bir oyuncu. Yapacak bir şey yok." açıklamasını yaptı.

"UMARIM SAĞLAR"

Eyüpspor'un cesur bir futbol ortaya koyduğuna dikkati çeken Fatih Tekke, "Bu onlara puanlar sağlar mı emin değilim ama umarım sağlar." diye konuştu.

"ÇOK ZOR MAÇLARIMIZ VAR"

Eflatun-beyazlı takımın futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunun altını çizen Tekke, "Genç oyuncuları var, durumları belli. Saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Özellikle milli takım arası öncesi, tatil öncesi gibi maçlarda her takımda oyuncularda motivasyon düşüklüğü olabilir. Ön bloktaki üretme problemini daha fazla deneyerek aşmak zorundayız. Çok zor maçlarımız var. Galatasaray maçı etken değil, tatil öncesi maç olduğu için oluyor." diyerek sözlerine devam etti.

"KENARDA PROBLEMLERİMİZ VAR"

Birçok futbolcuyu farklı farklı pozisyonlarda oynattıklarını da sözlerine ekleyen Tekke, şöyle konuştu:

Kenarda problemlerimiz var. Muçi sadece 10 numarada oynayıp skor üretti diyemeyiz. Oyun içinde Muçi'nin özellikle o bölgede kendisini daha iyi hissettiği söylenebilir. Oyun içinde sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Onun sabrı bizim için önemli. Elinden geleni yapıyor. Böyle devam etmek zorundayız. Birçok oyuncu birçok bölgede oynuyor. Bazen santrfor, 5-3-2'nin 3'lüsünde oynuyor. Ozan Tufan bugün sağ bek başlayıp sol beke sonra da sol stopere geçti. Çok fazla alternatifimiz yok. Muçi'nin inişli çıkışlı olması gayet doğal. Skora etki etmek birinci hedef değil, birinci hedef takımın galip gelmesi.