Fatih Tekke: Daha hızlı transferler istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının Erzurum kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki transferler, kamp süreci ve takımın oyun planı üzerine değerlendirmelerde bulunan Tekke, özellikle yeni oyuncuların takıma erken katılmasının önemine dikkat çekti.

"TRANSFERLERDE HIZLI OLMALIYIZ"

Tekke, Saul Niguez ve Puartes transferleriyle ilgili gelen soruya, “Başkanımızdan edindiğim bilgiye göre süreç olumlu ilerliyor. Bugün yarın sonuçlanabilir. Oyuncuların kampa erken katılması oyun düzeni ve fiziksel uyum açısından kritik. Yeni bir şablon oluşturuyoruz, bu nedenle süreci hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

"KADRODA SAYISAL SORUN VAR"

Mevcut kadro yapısıyla ilgili konuşan Tekke, “İki orta saha, bir kenar oyuncu ve bir stoper ihtiyacımız var. Bunu oyuncularla da paylaştım. Ancak içerideki oyuncuların durumu netleşmedi. Sayısal olarak fazlalık var ve süreç ne yazık ki yavaş ilerliyor. Bu hızlanmalı” ifadelerini kullandı.

"GENÇ OYUNCULARA ZAMAN LAZIM"

Kampa dahil edilen genç oyuncularla ilgili olarak Tekke, “Yaş benim için kriter değil. Yetenekliyseniz her yaşta oynarsınız. Ama şu anki genç oyuncularımızın zamana, antrenmana, oyunu anlamaya ve hatta bazı ezberlerini bozarak yeniden öğrenmeye ihtiyacı var. Şu anki çalışmalardan memnunum” diye konuştu.

"OYUN PLANIMIZ DİNAMİK OLACAK"

Yeni sezonda çift forvet sistemine geçilip geçilmeyeceği sorusuna Tekke, “Oyun anlayışımız sabit değil, maç maç değişebilir. Bazen çift forvet, bazen tek forvetle oynayabiliriz. Ancak topa sahip olan, top rakipteyken sert tepki veren, kazanmak için sahaya çıkan bir Trabzonspor göreceksiniz” dedi.

"FİZİKSEL SEVİYEMİZİ ARTIRMALIYIZ"

Takımın fiziksel performansına vurgu yapan Tekke, “Savunmada yapılan basit hatalar bizi çok etkiliyor. Daha sağlam savunma yapabilmemiz için fiziksel gücümüzü artırmalıyız. Hücumda oyuncuların yeteneği belirleyici olacak ama savunmada fiziksel direnç ve organizasyon şart” ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN'IN ARKASINA TÜRK KALECİ BULMAK ZOR"

Yedek kaleci ihtiyacına ilişkin Tekke, “Taha’nın ayrılması sonrası bir arayışımız var. Uğurcan gibi bir kalecinin arkasına aynı kalitede yerli bir isim bulmak kolay değil. Alternatiflerimiz kısıtlı ama değerlendirme yapıyoruz. Ancak bu mümkün olmazsa elimizdeki genç oyunculara şans vereceğiz. Önemli olan isim değil, performans” dedi.

"HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR AMA KALİTE ARTMALI"

Son olarak takımın genel durumu hakkında konuşan Tekke, “Şu an her şey yolunda. Oyuncuların çalışmasından memnunum. Ancak kalitemizi artırmamız gerekiyor. Transferlerin daha hızlı sonuçlanmasını istiyorum. Yeni bir oyun kimliği oluşturuyoruz ve herkesin bu sürece katkı sağlamasını bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.