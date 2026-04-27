Wilfred Ndidi: Bir sonraki maçımıza odaklanacağız

Süper Lig'in 31. haftasında ligin son basamağındaki Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, alt sıradaki rakipleri Başakşehir ve Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

"BİR SONRAKİ MAÇIMIZA ODAKLANACAĞIZ"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Wilfred Ndidi, "Beraberlik çok üzücü. Maça kötü başladık. İlk yarıda çözüm bulamadık. İkinci yarıda reaksiyon vermemiz gerekiyordu ancak maçın genelinde kötüydük. Bir sonraki maçımıza odaklanacağız" ifadelerini kullandı.