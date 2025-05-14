Fatih Tekke'den oyuncularına final motivasyonu

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Türkiye Kupası finalinde bu akşam Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, Süper Lig'de 2-0 kaybettikleri rakiplerine karşı bu kez kupa için sahaya çıkıyor.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke ise kritik maç öncesinde oyuncularına yaptığı konuşmayla takımını galibiyete hazırladı.

"BURAYA KOLAY GELMEDİK"

Fatih Tekke, öğrencilerine maç öncesi yaptığı son konuşmada, "Bize bu maçta şans vermiyor olabilirler ama biz birbirimize inanıyoruz. Buraya kadar kolay gelmedik. Bu maçı kazanırsak, sadece bir kupa değil, büyük bir saygı kazanacağız." dedi.

"FİNALLERDE İSİMLER DEĞİL, YÜREKLER KAZANIR"

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olduklarını hatırlatan Tekke, "Ligde bizi yendiler, evet. Ama bu başka bir gece… Bu bir final. Ve finallerde isimler değil, yürekler kazanır. Bugün sahaya çıkarken kimseden korkmayın. Cesur olun!" ifadelerini kullandı.

"BU FORMA, BÜYÜK MÜCADELELERİN SİMGESİ"

Tekke, Trabzonspor'un tarihine ve taraftarına vurgu yaparak, "Bu arma, bu forma büyük mücadelelerin simgesi. Bugün çıkın ve bu formayı onurla taşıyın. Taraftarımızın yüzünü güldürün, kulübümüzün adını zirveye taşıyın." sözlerini sarf etti.

"BUGÜN SAHADA 11 KİŞİ DEĞİL, BİR YÜREK OLACAĞIZ"

Oyuncularından sahada birlikte hareket etmelerini isteyen genç teknik adam, "Unutmayın, bu maç 11 kişiyle kazanılmaz. Bir takım olursak, birbirimize güvenip mücadele edersek kupayı biz kaldırırız. Bugün sahada 11 kişi değil, bir yürek olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.