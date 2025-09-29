Fatih Tekke’den penaltı ve Paul Onuachu açıklaması

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ONUACHU'YA SERT MÜDAHALELER YAPILIYOR"

Tekke, enteresan şeyler yaşandığını vurgulayarak sözlerine başlarken, şunları dedi:

Maç içerisindeki penaltı pozisyonu için ilk etapta yanlış yorumda bulundum. 35-40 metreden gördüğüm için 'penaltı değil' dedim. İzledikten sonra hakemin kararının doğru olduğunu anladım. Ancak gündem olması gereken başka bir konu var. Onuachu benim oyun kurulumumda ve hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum. Ona yapılan müdahaleler çok sert. Rakip savunmacının en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Maçların genelinde Onuachu’ya sert müdahaleler yapılıyor ve bunlara kart verilmesi lazım.

"DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Benjamin’in testler için İstanbul’a gideceğini belirten Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Durumu iyi, testten sonra yüzde 100 hazırsa bizimle olacak. Oulai ise genç ve potansiyelli bir oyuncu. İlk maçında iyi oynadı, eksikleri var ama destek olmak lazım. İki oyuncunun katılmasıyla formasyonda değişiklik olabilir.

"PERFORMANSLARI YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

İlk 7 haftalık süreçte beklentilerin altında kalan oyuncular olduğunu söyleyen Tekke, şu şekilde konuştu:

Rekabeti artırmamız lazım. Oyuncuların performanslarını yukarı çekmek için nedenleri araştırıp çözmek zorundayız.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Eleştirilere açık olduğunu vurgulayan Tekke, şu şekilde konuştu: