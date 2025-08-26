Fatih Tekke’den 'çatlak kova' hikayesi

Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, oynattığı futbolun yanı sıra saha dışında da gündeme gelen isimlerden biri.

Tekke, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde antrenmana parfüm sıkarak gelen futbolcuyu bulmaya çalıştığı anlarla gülümsetmişti.

Fatih Tekke, bu kez de oyuncularına 'çatlak kova' isimli bir hikaye anlattı.

TEKKE ANLATTI, OYUNCULAR DİNLEDİ

Tekke o anlarda, Şenol Güneş'in felsefik açıklamalar yaptığı dönemleri akıllara getirdi.

Ünlü teknik direktörün o anları, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İşte Tekke'nin oyuncularına anlattığı hikaye...

Saraya su taşıyan biri var. Her gün, her gün su taşıyor. Bu kovaların bir tanesi çatlak ve her doldurduğunda, saraya gidene kadar hemen hemen yarısı boşalıyor. Diğeri tam gidiyor. Tam dolu olan kova “tam götürüyorum” havasında. Çatlak olan kova, su taşıyandan özür diliyor: “Ben senin bu çabanı görüyorum, fakat benim böyle bir kusurum var. Bundan dolayı ben özür dilerim” diyor.



Sağlam kova diyor ki: “Yarın tekrar su almaya gideceğiz, hiç üzülme. Lütfen su taşırken senin tarafındaki çiçeklere bakar mısın?” diyor.



Ertesi gün su taşırken yine su boşalıyor, boşalıyor... Çatlak kova yine üzülüyor. Bu sefer sahibine dönüp “Yine ben yapamadım, yine yarısını döktüm” diyor.



Sahibi diyor ki: “Tam kovanın olduğu yönde hiçbir çiçek yok, fark ettin mi? Senin bu kusurundan dolayı ben senin tarafındaki yere tohumlar ekmiştim ve sen her gün orayı suladın, hiç haberin yok.”



Hepimizin aynı çatlak kova gibi bir yerlerden eksikliğimiz var. Önemli olan, o sızdırdığınız suyun farkında olmadan birinin size yaptırdığı sulayabilme meselesi.