Fatih Tekke'den taraftara mesaj

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili kulübün 58’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi gören genç teknik adam, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

TARAFTARLAR İLE SOHBET ETTİ

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki buluşmada, taraftarlar Tekke’ye sevgi gösterilerinde bulunurken, alt yaş kategorilerindeki genç sporcular ise tecrübeli çalıştırıcıya transfer soruları yöneltti.

Zaman zaman renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte taraftarlar, Tekke ile sohbet etme imkanı buldu.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Etkinlik sonrası konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor’a ve şehre olan aidiyetini vurgulayarak şunları dedi:

Allah’a hamdolsun, bu camiaya ait bir şeyim. Burada forma giymek nasip oldu, bu mücadelenin içerisinde olmak nasip oldu. Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatımızı devam ettireceğiz, mücadeleye devam.

"HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bordo-mavili camianın temel özelliğinin mücadele ve coşku olduğunu belirten Tekke, şu ifadeleri kullandı: