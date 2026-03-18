Fatih Tekke'yle taraftar arasında geçen diyalog gündem oldu: Hocam şampiyon olacağım de!

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

İstanbul’da Kasımpaşa Stadı’nda oynanacak karşılaşma için Trabzonspor kafilesi dün İstanbul’a hareket etmişti.

Bordo-mavili ekibin takım otobüsü İstanbul'da çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

"KAZANIRIM DE, BEN ŞAMPİYON OLACAĞIM DE"

O anlarda bir Trabzonspor taraftarı ile Fatih Tekke arasında geçen diyalog ise gündem oldu.

Otobüsün ön camının hemen önünde duran bir taraftar, içeride bulunan Fatih Tekke’ye seslenerek şampiyonluk sözü istedi.

Otobüse binen Fatih Tekke’ye dışarıdan seslenen Trabzonspor taraftarı, "Biz arkandayız hocam. Dik dur, dik konuş. ‘Vururum’ de, ‘yıkarım’ de, ‘kazanırım’ de. ‘Ben şampiyon olacağım’ de" ifadelerini kullandı.

TEKKE'DEN TEK KELİMELİK CEVAP GELDİ

Fatih Tekke ise kafa sallayarak "Olur" dedi.

O anlar böyle kaydedildi...