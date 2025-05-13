Fatih Terim, Bodrum’daki evine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı astı

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Süper Lig’de 35. hafta geride kalırken Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte 86 puana yükselen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan farkını yeniden 8 puana çıkardı.

Ligin bitimine artık sadece 3 hafta kalırken Galatasaray, önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

EVİNE 5 YILDIZLI BAYRAĞI ASTIRDI

Galatasaray’da şampiyonluk için geri sayım başlarken teknik direktör Fatih Terim’den sürpriz bir hamle geldi.

Fatih Terim’in 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde, Galatasaray’ın 25. Şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı bayrağı Bodrum’daki evinin bahçesine astığı görüldü.

12 MAYIS’TA NE OLDU?

Öte yandan 12 Mayıs 2012’de oynanan süper finalde, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı.

Kadıköy’deki mücadele 0-0 biterken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

PAYLAŞIM SAVAŞLARI

Son olarak Fenerbahçe'nin, 12 Mayıs'ın yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadelerde yer verilmişti:

"!12 Mayıs 2012 | Unutmayacak, Unutturmayacak, Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz.



3 Temmuz 2011’de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme adımlarının bir yansıması olan 12 Mayıs saldırısının üzerinden 13 yıl geçti.



12 Mayıs 2012 tarihinde, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ’cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden canlarımıza düşmanca kast edilmişti.



Tarihi boyunca yaşadığı haksızlıklara karşı duruşundan taviz vermeyen, gerçeklerden aldığı güçle geri adım atmayan, kenetlenmiş camiasıyla mücadelesinden vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, yine haklı çıkmış, kendine ve camiasına yaşatılanları gün yüzüne çıkarmıştır.



O günlerde medyaları, algıları, iftiraları ve resmi makamlara sızmış planlı rol sahipleriyle Fenerbahçe’nin varlığına kast etmeye çalışanlar, bir camianın topyekün mücadelesiyle yok olmaya mahkum olmuştur.



3 Temmuz 2011’in yansıması olan 12 Mayıs’ı unutmayacak; varlığımıza kast edenlerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

GALATASARAY'IN CEVABI

Galatasaray ise Fenerbahçe'nin bu paylaşımına şu yanıtı vermişti: