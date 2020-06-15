Fatih Terim: Yan hakem yüzünden Muslera'nın ayağı kırıldı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında kaleci Muslera'nın sakatlanmasında, yan hakemin hatalı kararının payı olduğunu savundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu, 27. haftamaçlarıyla devam ediyor.

Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilirken, en önemli oyuncusu Muslera ve Andone de sakatlık geçirdi.

FATİH TERİM, YAN HAKEMİN KARARINA TEPKİLİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası Fatih Terim, ofsayt kuralına riayet edilmediği için, kaleci Muslera'nın ciddi bir sakatlık geçirdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kural oynat diyor ama 1.5 metre, iki oyuncu net ofsayttayken, 18'in içinde ayağını kırmasına izin verme. Başka yerde çaldığın gibi çal. Kural oynat diyor, tamam oynattın. Nereye kadar oynatacaksın? Kırılana kadar mı?"





"OYUNCULARIMIN SAĞLIĞI İÇİN KÖTÜ BİR GÜN"

"Penaltı var mıydı, yok muydu değerlendirecektir otoriteler. Rizespor, bizden daha çok savaştı. İyi oynamadık. Yaşanması istenmeyen günlerden biriydi, özellikle de oyuncularımın sağlığı için."

"Maalesef Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın ayağında kırık var. Andone'nin de bağları... Onun da diz bağları. Uzun müddet o da olmayacak."

"KEŞKE SADECE 3 PUAN KAYBETSEYDİK"

"Seyircisiz bir maçta eğer bu kadar konu varsa zaten benim söylemem gereken bir şey olmamalı. Rizespor çok çalıştı, çok uğraştı. Tekrar kutluyorum. Buradan 4 oyuncu artı 3 puan kaybederek gidiyoruz. Keşke 3 puanı kaybetsek ama oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasaydı. Pes etmeyeceğiz."

OFSAYT KURALI NASIL İŞLİYOR

Kurala göre yardımcı hakemler, cok net ofsayt değilse pozisyon bitene kadar bayrağı kaldırmıyor. Bugün de bayrak kaldırılmadığı için Muslera'nın ayağı kırıldı.