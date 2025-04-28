Fatih Terim'den Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın başında Türkiye'ye UEFA Kupası zaferi yaşatan Terim, finalde Barcelona'ya 4-1 yenilen bordo-mavili ekip için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"MÜCADELENİZLE GURUR DUYDUM ÇOCUKLAR"

Fatih Terim, Trabzonspor Kulübü'nün Instagram'daki paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Bazen kazanırken öğrenirsiniz bazen de kaybederken. Yeri gelir kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız.