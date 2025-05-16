Fatih Terim'den yeni sözleşme sorusuna cevap

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Pro Lig'in 32. haftasında dün akşam oynanan maçta Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

HENÜZ KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM DEDİ: SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz aralık ayında imza attığı Suudi takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Terim, Al Shabab'ta devam etme olasılığı hakkında gelen bir soruyu yanıtladı.

Terim, şunları söyledi:

"Tüm odağım gelecek hafta Al İttihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda göreceğiz. Gelmeden önce Suudi Ligi'ni takip ediyordum. Farklı ve güçlü bir lig ve Avrupa liglerinden çok daha iyi. Burada olmaktan çok mutluyum."