Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı yendi

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 32. hafta mücadelesinde Bander Al Otaibi yönetimindeki Al Riyadh ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab karşı karşıya geldi.

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Al Shabab oldu.

AL SHABAB, 3 GOLLE KAZANDI

Al Shabab'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Musab Fahz Aljuwayr, 44. dakikada Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian David Guanca'dan geldi.

Al Riyadh'ın tek golünü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.

SON 11 MAÇTA YALNIZCA 1 YENİLGİ

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Al Shabab, puanını 57'ye yükseltti ve 6. sırada konumlandı. 38 puanda kalan Al Riyadh ise 9. sırada yer aldı.

Öte yandan Fatih Terim, Al Shabab ile birlikte son 11 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Ittihad'ı konuk edecek. Al Riyadh ise deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak.