Fatih Terim'in yeni durağı Dubai olabilir

Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yeni bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak ediliyordu.
Tecrübeli hocanın teknik direktörlüğe devam etme kararı aldığı öğrenildi.
Transfermarkt'ın haberine göre; 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak.
DUBAİ'DEN BİR TAKIMLA GÖRÜŞECEK
İddiaya göre tecrübeli teknik adam yeni takımı ile görüşme yapmak için Dubai'ye gidecek.
Öte yandan geçen sezonun ara transfer döneminde Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan tercihiyle ses getirmişti.
71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖREV ALDI
Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı.
Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.