Felipe Augusto: Çok mutluyum

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Brezilyalı futbolcu, "Hem gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk ama bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Bunun benim golümle gelmesi ayrıca mutlu ediyor beni." dedi.

"ÜZERİNE KOYMAYA ÇALIŞIYORUM"

Felipe Augusto, "En önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Bazen gol, bazen asist, bazen mücadele ile olur bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda yaptıklarımdan çok mutluyum. Üzerine koymaya çalışıyorum. Daha öğreneceklerim var ama sıkı çalışarak takıma yardım etmeye çalışıyorum. Trabzonspor'a, hocamıza teşekkür ederim bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için. Ben de bu fırsatı değerlendirip takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAKTI"

Kendileri için önemli olanın kazanmak olduğuna dikkat çeken Augusto, "Zor bir maç olacağının bilincindeydik. Rakibimizin durumundan ötürü bunu biliyorduk. Rakibimiz ligin alt sıralarında olduğu için her maçtan puan almaya ihtiyacı var. Bizim maçta da her şeylerini vereceklerini biliyorduk. Zor bir maç olacaktı. Bizim için önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık çok mutluyuz" diye konuştu.

"HER TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇLARI ÖNEMLİ MAÇLAR"

Milli aranın ardından oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Augusto, "Her Trabzonspor - Galatasaray maçları önemli maçlar. Büyük maçlar. İki büyük takımın kendi arasında oynadığı maçlar. Çok değerli, önemli bir maç olacak. Biz içerde oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız. Her maçta olduğu gibi 3 puanı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Takımın bu sezon çıkardığı işten dolayı mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz en yukarda olmak, en başarılı takım olabilmek, en çok puan alabilmek. Şu an hem şampiyonluk hem de ikincilik yarışı adına konuşmak için çok erken. Önümüzde çok fazla maç var. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmaya, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk ve ikincilik için henüz erken diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.