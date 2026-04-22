Fenerbahçe 4 günde kabusu yaşadı!

Fenerbahçe, son 4 gün içinde Süper Lig'de uzatmada yediği golle puan kaybederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da uzatmada elendi.
Fenerbahçe'de son dönemde işler yolunda gitmiyor...
Öyle ki sarı-lacivertliler, son 4 gün içinde oynadığı iki kritik karşılaşmada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
ÖNCE LİGDE YARA ALDI
Karşılaşmada uzatma dakikalarına önde giren Fenerbahçe, 90+8. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Öte yandan Fenerbahçe, bu kez de Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
KUPADAN DA ELENDİ
Sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.
Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.
