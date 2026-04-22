Fenerbahçe 4 günde kabusu yaşadı!

Fenerbahçe'de son dönemde işler yolunda gitmiyor...

Öyle ki sarı-lacivertliler, son 4 gün içinde oynadığı iki kritik karşılaşmada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

ÖNCE LİGDE YARA ALDI

Karşılaşmada uzatma dakikalarına önde giren Fenerbahçe, 90+8. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu kez de Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

KUPADAN DA ELENDİ

Sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.