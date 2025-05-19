Fenerbahçe, art arda 4. kez ligi ikinci tamamlayacak

İHA

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler 32. dakikada Youssef En-Nesyri, 84. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 kazandı.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

Bu maç öncesi Kadıköy'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası şampiyonluk yarışında geride kaldı.

Ezeli rakibinin aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında galibiyet elde etmesiyle son 2 hafta kala şampiyonluk kesinleşti.

FENERBAHÇE, 4 SEZONDUR 2. SIRADA

Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar süren yarışta Fenerbahçe, 99 puan alarak ligi ikinci tamamladı.

Bu sezon takımın başına geçen Jose Mourinho yönetimindeki takım, bu sezon da aynı durumu yaşadı.

2020-2021 sezonunda 3 büyük takım da şampiyonluk yarışında olurken, sarı-lacivertliler sezonu 2 puan farkla üçüncü tamamladı. Fenerbahçe sonraki sezon Trabzonspor'un, 2023'te ise Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitirdi.

Fenerbahçe, alınan sonuçlarla birlikte 2024-2025 sezonunu yeniden ikinci tamamlamış olacak.

RAKİP HATAYSPOR

Mourinho'nun öğrencileri gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.