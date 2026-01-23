Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Karagümrük'e kiraladı

- Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz’ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiraladı.
- 22 yaşındaki oyuncunun 2028’e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
- Bartuğ Elmaz, daha önce NK Maribor'da kiralık olarak forma giymişti.
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, kadrosunu güçlendirmek adına 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.
Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
8 MAÇTA SÜRE ALDI
Bartuğ Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta süre almıştı.
Genç oyuncu, 2024-25 sezonunda ise yurt dışı tecrübesi kapsamında kiralık olarak NK Maribor forması giymişti.