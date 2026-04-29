Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de evinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Zeki Murat Göle yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından ise iki grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapıldı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da sona erdi.