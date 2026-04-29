Rıza Kayaalp: Taha Akgül rekoru kırmaya daha yakın

Avrupa Güreş Şampiyonası ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Evin Demirhan, Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Hakan Büyükçıngıl, Gamze Altun ve Hakan Şükrü Kurnaz'ın katılımıyla Ankara Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın buluşması gerçekleştirildi.

"ADETA AVRUPA'YI FETHETTİK"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, geçen hafta yapılan Büyükler Güreş Avrupa Şampiyonası ve Halter Avrupa Şampiyonası'nda güreşte ve halterde çok üst düzey dereceler alındığını belirterek şunları söyledi:

Adeta Avrupa'yı fethettik. Özellikle efsane güreşçimiz Rıza Kayaalp'in kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu vardı. Bunun yanı sıra 5 dünya madalyası ve olimpiyatta ikincilikleri, üçüncülükleri vardı. 13. Avrupa şampiyonluğu bizim için çok kıymetli ve önemliydi. Çünkü bugüne kadar aldığı toplam 12 Avrupa şampiyonluğu ve diğer dünya ve olimpiyat madalyalarına eş değer bir şampiyonluk kazandı. Bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu madalyanın alınmaması için her şey yapıldı. Allah'ın aslanı Rıza Kayaalp kardeşimiz orada da çok güzel güreşerek Türk milletinin yüzünü bir kez daha güldürerek 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Avrupa'nın bir numarası oldu. Ayrı ayrı ülkelerde mücadele edip müsabaka yapan tek sporcu ve 13 şampiyonluğu alan tek sporcu şu an yanımızda oturuyor. Ben buradan kendisini kutluyorum. Allah razı olsun çünkü çok zor bir süreçten geçti. Kendisinin bir hayat hikayesi vardı. Kendisi efsane bir sporcudur. Şu an kitap yazılsa kendisiyle ilgili çok rahat bir şekilde kitap bile değil ansiklopedi bile yazılabilir. Karakterli, nerede ne yapması gerektiğini bilen örnek bir sporcu. Özellikle olimpiyat öncesinde yaşadığı küçük bir problemden dolayı biz bunu kapatıp önleyebilirdik, önleyemedik. 1.5 yıl güreşemedi, buna rağmen geldi Arnavutluk'ta kanının son damlasına kadar güreşip, ülkemize altın madalyayı getirdi. Şu an gençlere örnek olacak, rol model olacak bir kişi göster derseniz hemen rahatlıkla Rıza Kayaalp diyebilirim. Bu milletin ve bizlerin yüzünü güldürdü. Muhammed Furkan Özbek, Dünya Şampiyonası'nda Naim ağabeyini geçmişti. Biz şöyle söylemiştik; kendisi sadece halter değil, spor tarihi kitaplarında yer alacaktır. Şimdi tekrar Avrupa rekorunu kırdı. O da inşallah Rıza ağabeyi gibi olimpiyatlara özellikle altın madalyaya aday bir sporcumuz. Yusuf Fehmi kardeşimiz o da keza yine Avrupa Şampiyonası'nda yüzümüzü güldürenlerden. Kendisine de çok teşekkür ediyorum, İstiklal Marşımızı okuttu.

"REKORU KIRMAK BENİM İÇİN GURURLUYDU"

2005 yılından beri ASKİ SK adına güreştiğini belirten Rıza Kayaalp, tüm başarılarını burada kazandığını kaydederek, "Her zaman şunu söylüyorum. Belediyeler amatör sporların vazgeçilmezi. Çünkü onlar sayesinde amatör sporlar aslında güç ve madalya kazanıyor. Bunlardan en önemlilerden biri de ASKİ SK. O yüzden bu kulüpte kalıp burada başarılar kazandığım için çok mutluyum. Zaten aile gibiyiz. Allah'a şükürler olsun 13. kez bu gururu halkımıza yaşattık. Kolay olmadı, zorlu bir süreçten geçtik. Sık sık da bunu dile getirdik ama bu hayatın bir kanunu. Sonuçta zorluklar çıkacak, engeller çıkacak. Ama biz bu engelleri, zorlukları her zaman aşmak için mücadele edeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Allah'a şükürler olsun ben de pes etmedim. Rekora bu kadar yaklaşmışken bırakmak olmazdı, yakışmazdı. 13. kez almam gerektiğinin çok farkındaydım. 4 aydır da doğru düzgün evime uğramıyorum. Kamptan geç çıkıyorum, kampa erken giriyorum. Çok konsantre olmuştum. Başımdaki olaylardan kurtulduğum için içimde büyük bir sevinç de vardı. Şükürler olsun bunun karşılığını aldığımı, ülkeme bu büyük başarıyı kazandırdığımı düşünüyorum. Uzun yıllar bizde kalacak bir rekoru kırmak benim için gururluydu." ifadelerini kullandı.

"GÜREŞE DÖNÜP REKORU KIRAYIM DESE YAPAR"

Kayaalp, rekorunu kırmaya en yakın kişinin Taha Akgül olduğunu söyleyerek, "Çünkü Taha'nın 11 şampiyonluğu var. Güreşe dönüp rekoru kırayım dese yapar. Şu an aktif güreş yapanlara bakacak olursak aktif güreş yapmayanlar rekoru kırmaya daha yakın. Zor başarı ama inşallah bizim gibi ülkemizden çıkan bir pehlivanın kırmasını çok isterim. Finale kalmak ayrı bir zor, final almak ayrı bir zor. 2 kere zorluğu var olayın. Bazen finalde bir kura çekiyorsun 2-3 en iyi adam senin grubunda onlarla maç yapmak final gibi bir şey. Finale çıkıyorsun bir de diğer grubun en iyisiyle güreşiyorsun. Ben 15'te 13 yaptım. 15'te 10'da yapabilirdim, 8'de yapabilirdim. Bu benim için büyük bir istatistik oldu. Rekoru kıracak kişi 14'te 14 yapabilecek mi ya da 16 finalde 14 yapabilecek mi? Bunun için 16 yıl lazım. Hiç fire vermeden. Biraz zor. Benim bu kadar ısrarım, pes etmeyişimin sebebi yavrumun emeğini unutmuyorum. O ayrı bir şey. O rekora o kadar yaklaşmışsın, 1 adım kalmış. Buna benim ısrar etmem gerekiyordu. Yaşım kaç olursa olsun. Önemli olan kafamızın içindeki yaş. Yapabileceğine inanıyorsan ve kendini buna inandırıyorsan o zaman yapamayacağımız ya da kıramayacağımız şampiyonluk yoktur diye düşünüyorum." dedi.

"BU MOTİVASYONLA DEVAM EDECEĞİM"

Muhammed Furkan Özbek de geçen sene sıkletlerin birleşmesi üzerine 65 kilograma düşüp ilk defa yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak kazandığını aktardı. Özbek, "Aynı istikrarla çalışarak geçtiğimiz hafta yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ben de 3. defa şampiyon oldum. Bu başarımı da bir rekorla taçlandırarak birincilik kürsüsüne çıktım ve İstiklal Marşımızı okuttum. Aynı istikrarla çalışıp inşallah 2024 Olimpiyatları'na katıldığım gibi 2028 Olimpiyatları'na da ASKİ SK çatısı altında katılmak istiyorum. Bu sefer eksik olan olimpiyat altınını canı gönülden istiyorum. Kulübün üstün başarılarına şahitlik etmek beni ayrıca motive ediyor. Rıza ağabeyimi de aldığı üstün başarıdan dolayı tekrar tebrik ediyorum. Bu başarıları kendime feyz alarak bundan sonraki Dünya, Avrupa ve olimpiyat süreci boyunca da bu motivasyonla devam edeceğim." diye konuştu.

"ALTIN MADALYAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Yusuf Fehmi Genç ise ASKİ SK ile devam ettiği yolda 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 de Büyükler dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Genç, "Bu yarışma benim için güzel geçti. Milli takımımız adına elimden gelen mücadeleyi verdim. Yaklaşık 25 yıldır ülkemize gelmeyen bir olimpiyat altın madalyası var. Mücadelemiz, çalışmalarımız onun için devam ediyor. Elimizden gelen mücadeleyi verip 2028 olimpiyatlarında altın madalyayı ülkemize getirmek istiyoruz. Olimpiyat madalya kürsüsüne çıkabilecek sporcular olarak çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.