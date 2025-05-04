Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden öne çıkanlar

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Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi öne çıkabilecek 10 istatistiği sizin için bir araya getirdik.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 138'inci kez karşı karşıya gelecek.

Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-43 üstünlüğü bulunuyor.

F.BAHÇE'Yİ EN ÇOK YENEN BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'yi Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden (43) ve sarı-lacivertli ekibe en fazla gol atan (158) takım Beşiktaş.

SON 7 MAÇTA 29 GOL

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının tamamında karşılıklı goller atıldı (Fenerbahçe 15-14 Beşiktaş) ve bu karşılaşmalar toplam 29 gole sahne oldu (ortalama 4.1).

BEŞİKTAŞ, 2004/05'TEN BERİ YAPAMIYOR

Bu sezon Fenerbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu rekabette 2004/05'ten bu yana duble yapamıyor.

F.BAHÇE, 2016'DAN BERİ YAPAMIYOR

Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, Şubat 2016'dan bu yana siyah-beyazlı ekibi üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.

SON GALİBİYET LUCESCU İLE

Yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (5B 2M), son galibiyetini Şubat 2003'te Mircea Lucescu ile aldı (1-0).

DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Bu sezon skor dezavantajı yaşadığı Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (20). Beşiktaş ise Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2016/17'den bu yana öne geçtiği karşılaşmalarda daha fazla puan bıraktığı bir sezon yaşamadı (15; 2021/22 ile eşit).

EDIN DZEKO'NUN HEDEFİ

Süper Lig'de görev yaptığı son maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran Edin Dzeko, Kasım 2024'ten bu yana üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamıyor.

RAFA SILVA'NIN HEDEFİ

Rafa Silva, Beşiktaş tarihinde Mario Gomez'in (2015/16) ardından bir Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray (1) ve Trabzonspor'a (1) gol atan ikinci yabancı oyuncu olmak istiyor.

MOURINHO'YU BEKLEYEN TEHLİKE

Jose Mourinho, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında Joachim Löw'den (1998/99) bu yana Beşiktaş'a rakip olduğu ilk iki maçı kaybeden ilk teknik direktör olma tehlikesi yaşıyor.