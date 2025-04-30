Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Haber Merkezi
4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi.
Saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi yönetecek hakemin kim olacağı merak ediliyordu.
İşte o açıklama geldi...
Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
DEV DERBİYE YASİN KOL ATANDI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
Diğer yandan Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde Ozan Ergün; Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
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