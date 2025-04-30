Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Haber Merkezi

4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi.

Saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi yönetecek hakemin kim olacağı merak ediliyordu.

İşte o açıklama geldi...

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

DEV DERBİYE YASİN KOL ATANDI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Diğer yandan Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde Ozan Ergün; Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Can Badak
Editor