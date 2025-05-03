Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını noktaladı
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma idmanı yaptı.

Antrenmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durulurken, futbolcular bireysel çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

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Emre Çalışkan
Editor