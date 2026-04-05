Trabzonspor'dan Galatasaray maçında yaşanan gerginlik hakkında açıklama

Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavililer, kritik haftada aldığı galibiyetle hem serisini sürdürdü hem de şampiyonluk takibini bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, maçın ardından oyuncuları Onuralp Çakıroğlu ve Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan gerginlik hakkında resmi hesabından bir paylaşım yaptı.

"ABDÜLKERİM PROVOKE ETTİ"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Onuralp Çakıroğlu’nun takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptığı belirtilerek, bu esnada Abdülkerim Bardakcı’nın oyuncuya yönelik sözlü sataşmada bulunduğu ifade edildi.

Abdülkerim Bardakcı’nın "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle futbolcuya tepki gösterdiği aktarılırken, Onuralp Çakıroğlu’nun karşılık vermediği ve yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret ettiği kaydedildi.

Trabzonspor açıklamasında, "Buna rağmen ilgili futbolcu sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kulüp, olayın ardından sosyal medyada Onuralp Çakıroğlu hakkında yapılan paylaşımların da kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını vurguladı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak “Kaç yaşındasın lan sen” ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.



Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.



Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.



Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.