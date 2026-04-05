Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde 364. randevu yaşanacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 20.00'de başlayacak maçla 364. kez birbirlerine rakip olacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 140. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 139 müsabakada sarı-lacivertliler 50, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 161 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 63 kez karşılaştı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 90, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 44 kez lig maçına çıktı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 63 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.