Fenerbahçe, Edson Alvarez'i İstanbul'a getiriyor

Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertlilerin gündeminde orta saha takviyesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Edson Alvarez için girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ve Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı...

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor.

26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Edson Alvarez için 22 milyon Euro satın alma opsiyonu sözleşmeye eklendi.

Alvarez'in transferinde en kritik etkenin Jose Mourinho'nun ısrarı ve Avrupa'da oynamaya devam etme isteği olduğu aktarıldı.

MOURINHO FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu özellikle kadrosunda görmek istedi.

West Ham forması giyen Edson Alvarez, daha önce Ajax ve Club America'da oynamış, Meksika Milli Takımı'nda da 80'den fazla maça çıkmıştı.