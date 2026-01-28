Fenerbahçe, FCSB maçına hazır!

- Fenerbahçe, FCSB ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını tamamladı.
- Archie Brown ve Levent Mercan sakatlık sonrası ayrı koşu yaparken, Edson Alvarez bireysel çalıştı.
- Maç, TSİ 23.00'te National Arena'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Archie Brown ve Levent Mercan, takımdan ayrı koştu.
Hafif sakatlığı bulunan Edson Alvarez, antrenmanda yer almadı ve bireysel çalışma gerçekleştirdi.
Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE, FCSB DEPLASMANINDA
FCSB ile Fenerbahçe arasında National Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.