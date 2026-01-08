Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Galatasaray mesaisine başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 18:57
  • Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklara başladı.
  • Antrenman core çalışması ile başladı, ardından sahada pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
  • Samsunspor maçında uzun süre oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Süper Kupa'da 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

