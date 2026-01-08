Fenerbahçe, Galatasaray mesaisine başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Kupa'da 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.