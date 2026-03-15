Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü Gaziantep FK'yı konuk edecekleri maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TALISCA VE SKRINIAR GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de iki önemli gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.