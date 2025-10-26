Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Takım, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile idmanı noktaladı.
- Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Gaziantep'e giderek, yarın saat 20.00'de maça çıkacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktik ve bireysel uygulamalarla idmanı noktaladı.
Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.
FENERBAHÇE, GAZİANTEP DEPLASMANINDA
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.