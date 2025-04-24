Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

İHA
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı.
YARIN GAZİANTEP'E GİDİLECEK
Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış