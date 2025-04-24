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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.