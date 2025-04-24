Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
İHA

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı.

YARIN GAZİANTEP'E GİDİLECEK

Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor