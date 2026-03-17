Fenerbahçe - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim.

FENERBAHÇE İK YENİLGİSİNİ ALDI

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor.

Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek.

Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.