Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: Bunlar algı operasyonu

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Başkan Ali Koç adına gündemde yer alan konulara ilişkin TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı hakkında konuşan Burak Kızılhan, şunları söyledi:

Maça büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Kızılhan, şu açıklamayı yaptı:

"Büyük takımlar için derbiler bambaşka bir yer oluyor. Taraftarlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakıyor. Bu maça da ilgi çok büyük. Bu maç bizim için çok önemli, bundan sonra her maç final. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."

Taraftarlarla birlikte tek yürek olacaklarını belirten genel sekreter, şöyle konuştu:

Burak Kızılhan, Türk hakemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hakemler konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Her iki takım için çok önemli müsabaka. Her maç bir final. Hakemlere de çok büyük görev düşüyor. Oyunun sahada kalması adına, adil kararlar verilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz."