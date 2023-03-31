Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: Bunlar algı operasyonu Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbi maçı öncesinde, "2 sene önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesinde benzer açıklamalar, algı operasyonlarına maruz kalmıştık" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Başkan Ali Koç adına gündemde yer alan konulara ilişkin TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak"

Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı hakkında konuşan Burak Kızılhan, şunları söyledi:

"Pazar günü çok önemli bir maç, derbi maçı. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Hem heyecanımız hem güvenimiz çok büyük. Futbolda tabii ki inişler, çıkışlar, istenmeyen sonuçlar olabiliyor. İlk günden bu yana takımımıza ve hocamıza güvenimiz, inancımız sonsuz. Büyük taraftarımızın itici gücüyle, desteğiyle hedefimize 1 adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum."

"Bu maça ilgi çok büyük"

Maça büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Kızılhan, şu açıklamayı yaptı:

"Büyük takımlar için derbiler bambaşka bir yer oluyor. Taraftarlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakıyor. Bu maça da ilgi çok büyük. Bu maç bizim için çok önemli, bundan sonra her maç final. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."

"Hep beraber bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz inşallah"

Taraftarlarla birlikte tek yürek olacaklarını belirten genel sekreter, şöyle konuştu:

"Sevilla maçının ilk dakikalarında olduğu gibi tek ses, tek yürek, omuz omuza, hep beraber bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz inşallah."

"Hakemlere çok büyük görev düşüyor"

Burak Kızılhan, Türk hakemleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hakemler konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Her iki takım için çok önemli müsabaka. Her maç bir final. Hakemlere de çok büyük görev düşüyor. Oyunun sahada kalması adına, adil kararlar verilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz."

"Algı operasyonlarına maruz kalmıştık"

Kızılhan, son olarak şu açıklamalarda bulundu: