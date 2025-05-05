Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, imza kampanyası başlattı

DHA

Kadıköy'de Beşiktaş karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet ve şampiyonluk yarışından kopmanın ardından Fenerbahçe camiasında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı bu sonuç sonrası Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, dikkat çeken bir adım attı.

Dernek, Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederek olağanüstü seçimli genel kurul için resmi olarak imza kampanyası başlattığını duyurdu.

"İMZA KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

Fenerbahçe Gönüllüleri Genel Derneği Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kulübün son yıllarda yalnızca sahada değil, mali ve idari alanda da ağır yaralar aldığını belirtti.

Tünay açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Bu tabloya sessiz kalan değil; yıllardır umutla bekleyen, hayal kırıklığı yaşayan taraftarın sesi olmak zorundayız. Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde artık susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Bu bilinçle, kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyasını başlatıyoruz. Tüm kongre üyelerini bu tarihi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum.

GENİŞ YANKI BULDU

Emrah Tünay’ın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı.

Pek çok taraftar, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı.

Birçok kongre üyesi, imza kampanyasına katılacaklarını açıkladı.