Arzu Karabulut'un Türk Milli Takımı'na uzanan futbol yolculuğu

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in tecrübeli oyuncusu Arzu Karabulut, en büyük hayalinin futbola daha çok kadın sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.

Almanya'da futbola başlayan 35 yaşındaki Arzu Karabulut, AA muhabirine, kariyerini ve Türk Milli Takımı'nı tercih etme sürecini anlattı.

"EN BÜYÜK AVANTAJIM ALMANYA'DA DOĞUP BÜYÜMEM OLDU"

Köln kentinde 1991 yılında dünyaya geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Babam 1975 yılında Almanya'ya göç etti. Ailem için zor bir hayat vardı ama benim en büyük avantajım Almanya'da doğup büyümem oldu." dedi.

"FUTBOLA FORTUNA KÖLN TAKIMINDA BAŞLADIM"

Futbola 6 yaşında başladığını anlatan Arzu, "Mahallede oynuyordum. Okulda da oynayınca Türk edebiyat öğretmenim beni beden eğitimi öğretmenine yönlendirdi. Ailemle konuşup 'Bu kızınız çok yetenekli, kulüpte oynamalı.' dediler. Başta erkeklerle oynadım, sonra kadın takımına geçtim. Futbola Fortuna Köln takımında başladım. 4 yıl sonra da Bayer Leverkusen'e transfer oldum." diye konuştu.

"ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDAN DA TEKLİF ALDIM"

Arzu Karabulut, 14 yaşında önemli bir karar verdiğini dile getirerek, "Almanya Milli Takımı'ndan da teklif aldım, Türkiye'den de. Bana 'Birini seçmek zorundasın' dediler. Ben Türk Milli Takımı'nı tercih ettim. 2005'ten bu yana milli takımdayım. 107 maça ulaştım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR TARİH YAZDIK"

Türkiye'deki kariyerinin 2014 yılında başladığını aktaran tecrübeli futbolcu, "İlk durağım İzmir Konak Belediyespor oldu. Ardından Trabzon İdmanocağı, Ataşehir Belediyespor, Beşiktaş, Gaziantep ve Galatasaray'da oynadım. Galatasaray’da şampiyonluk yaşadık ve Avrupa'da son 16'ya kaldık. Türkiye'de bir tarih yazdık." dedi.

"RONALDINHO'YU ÇOK BEĞENİRDİM"

Futbol kariyerinde örnek aldığı isimlere de değinen Arzu Karabulut, "Küçükken Ronaldinho'yu çok beğenirdim. Onun enerjisini örnek alıyordum. Sonrasında Messi'yi örnek aldım. Milli futbolcular arasında da Hakan Çalhanoğlu'nun oyun tarzını beğeniyorum. Kendisini Almanya'dan tanıyorum. İkimiz de gurbetçiyiz. Benim oyun tarzım ise genelde Kerem Aktürkoğlu'na benzetiliyor." şeklinde görüş belirtti.

"EN BÜYÜK HAYALİM FUTBOLA DAHA ÇOK TÜRK KADINI KAZANDIRMAK"

Kadın futbolunun gelişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Arzu Karabulut, büyük kulüplerin kadın takımı kurmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Büyük takımların kadın futbol şubesini açmasıyla ligimizin kalitesi arttı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor… Daha fazla kulüp bu adımı atarsa çok daha ileri gideriz. Avrupa'da her erkek takımının bir kadın takımı var. Aktif futbol kariyerimin ardından antrenörlük yapmayı hedefliyorum. Ülkemizde basketbol ve voleybol çok gelişti. Futbolda da çok yetenekli kızlarımız var. Aileler destek olursa onlar da çok büyük başarılara ulaşabilir. Kendilerine inansınlar ve spora yönelsinler. Antrenörlük belgemi alıyorum. Yurt dışında ve Türkiye'de kazandığım tecrübeyi genç kızlara aktarmak istiyorum. En büyük hayalim futbola daha çok Türk kadını kazandırmak.