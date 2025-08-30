Fenerbahçe görevine son vermişti: Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'ye veda etti.

Cumartesi sabah 11.00 sularında havalimanına giden Mourinho, Türkiye'den ayrıldı.

Mourinho'nun havalimanında tek başına olduğu görüldü.

TEK BAŞINA SESSİZCE GİTTİ

İmza için geldiğinde binlerce taraftarın karşıladığı dünyaca ünlü hocanın yalnız ayrılması dikkat çekti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

TAZMİNAT CANAVARI...

Öte yandan Jose Mourinho, kariyerinde takımlardan sade Porto ve İnter'den kendi isteğiyle ayrıldı.

Portekizli hoca Chelsea (2 kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'dan kovularak tazminat aldı.

Fenerbahçe de bundan kurtulamadı. Sarı-lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacaklarını ve primlerini ödeyecek.

Bu rakamın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü.

Sözleşmedeki madde gereği tecrübeli hoca, başka bir takımla anlaşsa bile bu parayı alacak.

MOURINHO'NUN ŞU ANA KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR

Chelsea (2007): Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Real Madrid (2013): İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Chelsea (2015): Chelsea’deki ikinci döneminde de beklenen başarıyı yakalayamayınca 2015’te yollar ayrıldı ve bu kez 12.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Manchester United (2018): Mourinho'nun Premier Lig'deki Manchester United serüveni de inişli çıkışlı geçti. 2018 yılında görevden alındığında 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Tottenham (2021): İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da geçirdiği süre zarfında büyük başarı elde edemeyen Mourinho, 2021 yılında Tottenham’dan ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Roma (2023): Son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımı iki kez Avrupa kupaları finaline taşıdı ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ancak, 2023’ün Ocak ayında Roma ile yollarını ayıran Mourinho’ya bu kez 3 milyon sterlin tazminat ödendi.