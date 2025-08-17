Fenerbahçe, Göztepe maçında sadece 1 isabetli şut bulabildi

Süper Lig'de 2. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
İki takımın da karşılıklı pozisyon bulduğu mücadeleden gol sesi çıkmadı.
0-0 berabere biten maçta sarı-lacivertliler, sadece bir isabetli şut bulabildi.
61'de kırmızı kart gören Göztepe, yarım saat boyunca 10 kişi oynadı.
FENERBAHÇE'DE TEK İSABETLİ ŞUT PENALTIDAN
Sarı-lacivertliler bu süre boyunca etkili şut çıkaramazken tek isabetli şutları, 90+5'te Cenk Tosun'a yapılan müdahale sonrası gelen penaltıdan çıktı.
Topun başına geçen Anderson Talisca ise penaltıyı gole çeviremedi. Göztepe kalecisi Mateusz Lis'ten dönen top da değerlendirilemeyince atak sona erdi.
(Görüntüler BeIN Sports’tan alınmıştır.)