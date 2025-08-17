Fenerbahçe, Göztepe maçında sadece 1 isabetli şut bulabildi Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca sadece penaltı ile bir isabetli şut bulabildi. Sarı-lacivertliler penaltıyı da değerlendiremedi.