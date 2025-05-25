Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır!

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Bu antrenman ile Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Mersin'e hareket edecek.