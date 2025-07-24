Fenerbahçe hazırlık maçında Al Ittihad'ı farklı geçti

Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, buradaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşılaştı.

Fenerbahçe, müsabakaya İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri, ilk 11'i ile çıktı.

FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti.

Üstün oyununu sürdüren ve hücumda etkili paslaşan Fenerbahçe, 16. dakikada Sebastian Szymanski ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

DURAN'DAN 2 GOL

Fenerbahçe, ikinci yarıya Yiğit Efe Demir-Mert Müldür, Sebastian Szymanski-Cengiz Ünder, Jayden Oosterwolde-Yusuf Akçiçek, İrfan Can Eğribayat-Dominik Livakovic, Archie Brown-Bartuğ Elmaz ve Youssef En-Nesyri-Jhon Duran değişiklikleriyle başladı.

64. dakikada Oğuz Aydın-Diego Carlos, Fred-Djiku ve Çağlar Söyüncü-Levent Mercan, 74. dakikada İrfan Can Kahveci-Cenk Tosun değişiklikleri yapıldı.

Fenerbahçe, 77. dakikada yeni golcüsü Jhon Duran ile skoru 3-0'a getirdi.

81. dakikada Sofyan Amrabat'ın yerine Ognjen Mimovic, Dominik Livakovic'in yerine Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, 88. dakikada Jhon Duran ile bir gol daha buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.