Fenerbahçe hazırlık maçında Benfica'ya yenildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, buradaki dördüncü ve son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekibi Benfica'ya konuk oldu.

Fenerbahçe, müsabakaya Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri, ilk 11'iyle çıktı.

FENERBAHÇE ETKİSİZ BAŞLADI

Maçın ilk 25 dakikasında hücumda çok etkisiz kalan Fenerbahçe, daha sonra topun hakimiyetini elde etti ve rakip yarı sahada daha fazla görüldü.

Ani gelişen Benfica atağında 37. dakikada milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Ataklarını sürdüren Benfica, 42. dakikada Archie Brown'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Söz konusu gole Fenerbahçe, 45. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle cevap verdi ve soyunma odasına ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

İKİNCİ YARIDA FORMASYON DEĞİŞTİ

İkinci yarıya teknik direktör Jose Mourinho, 3 oyuncunun yanı sıra formasyonunu da değiştirerek çıktı.

Savunmada 3'lüye dönen Mourinho, Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ı, Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek'i ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Jhon Duran'ı sahaya sürdü.

İlk yarıya göre topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe, 60. dakikada ani gelişen atakta Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı.

Benfica, 81. dakikada duran topta Araujo'nun golüyle tekrar öne geçti: 3-2.

Mourinho, golün ardından Sofyan Amrabat-Levent Mercan, Oğuz Aydın-Ognjen Mimovic ve Sebastian Szymanki-Cenk Tosun değişikliklerine gitse de golü bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Portekiz kampındaki hazırlık maçlarında Portimonense'yi 2-1, Leira'yı 2-0, Al Ittihad'ı ise 4-0 mağlup etmişti.