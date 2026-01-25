Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 18 gollü galibiyet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, lider Fenerbahçe ile Gaziantep ALG Spor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, rakibini 18-0'lık skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ FARK

Karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

FENERBAHÇE, LİDERLİĞE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

