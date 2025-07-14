Fenerbahçe kamp için Portekiz’e ulaştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz’de devam edecek.

Fenerbahçe’nin Portekiz'in Algarve bölgesinde bulunan Albufeira’da yapacağı kamp 14-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bugün TSİ 11.00’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden sarı-lacivertli kafile, TSİ 17.30'da Faro Havalimanı’na indi.

OTELE GELDİLER

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geldi. Otel önünde sarı-lacivertli kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.

YENİ TRANSFERLER KAMP KADROSUNDA

Yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin kamp kadrosunda yer aldı. Jhon Duran ise yarın dahil olacak.

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ama kiralık olarak gönderilen Ognjen Mimovic de kampa götürülürken, arka adalesinde yaralanma olduğu açıklanan Anderson Talisca kadroda yer almadı.

PORTEKİZ'DE İLK ÇALIŞMA BU AKŞAM

Fenerbahçe’nin Portekiz kampı bu akşamki ilk çalışma ile başlayacak.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: