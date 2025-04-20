Fenerbahçe - Kayserispor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-1 KAYSERİSPOR

15' Kullanılan köşe vuruşunda Nazon ön direkte topu karşıladı.

15' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunma araya girerek topu dışarıya gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

13' Diego Carlos, rakip yarı alanda Nazon'a faul yaptı.

11' Kayserisporlu oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fenerbahçe savunmasında boşluk arıyor.

9' Skriniar, orta alanda Ramazan Civelek'e faul yaptı.

7' Skriniar, savunmadan çıkarken orta alana doğru gönderdiği topta Szymanski'den önce Gökhan Sazdağı araya girerek topu kazandı ve savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'e derin bir top gönderdi. Ramazan, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Kayserispor (Ramazan)

5' Skriniar, orta alanın solunda Ramazan Civelek'e faul yaptı.

4' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması ceza sahası içinde topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

3' Allan Saint Maximin, rakip yarı alanın solunda Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

2' Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor...

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Maçın VAR hakemi Hollandalı Jeroen Manschot. Mücadele BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Diego Carlos, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Mane, Nazon