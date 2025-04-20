Fenerbahçe - Kayserispor maçının maçının VAR'ı Jeroen Manschot oldu

İHA
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.
VAR HAKEMİ HOLLANDA'DAN
VAR'da Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan alacak.
DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ
Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşmasının VAR koltuğunda Isidro Diaz de Mera Escuderos oturacak. Rizespor - Eyüpspor müsabakasında ise VAR'da Jakob Kehlet görev alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış