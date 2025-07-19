Fenerbahçe, Milan Skriniar'da mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar transferinde mutlu sona hiç olmadığı kadar yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Slovak stoper Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

PSG İLE GÖRÜŞMELER BİTME AŞAMASINDA

Skriniar ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüplerin anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

4 YILLIK ANLAŞMA

İki kulüp el sıkıştığı anda Skriniar, tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.

Fenerbahçe, Slovak stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milan Skriniar bu sözleşmeyle, bonuslarla birlikte yıllık 7.5 milyon euro kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmada görev alırken 3 gol 2 asistlik bir gol katkısı da üretti.